Qué significa ver colores con los ojos cerrados

Es probable que hayas sentido esta sensación alguna vez, cerrar los ojos pero en lugar de ver solo oscuridad aparecen colores y destellos. Tiene una explicación se trata de los fosfenos, te contamos más.

El cuerpo humano tiene reacciones de lo más curiosas que a veces escapan un poco de la lógica, que se nos arruguen los dedos al estar mucho rato en el agua, que se nos ponga la piel de gallina o que nos sonrojemos al tener vergüenza. Sin embargo, al final son mecanismos del organismo que si tienen un funcionamiento al igual que cuando cerramos los ojos y en lugar de ver solo oscuridad en ocasiones vemos colores, formas, raras o destellos durante un momento y también tiene una explicación y es que el ojo no se "apaga" de forma automática.

Esta reacción de nuestros ojos al cerrarse se conoce como fosfenos, colores, formas o destellos son en realidad señales de tu sistema visual, señales que manda el ojo al cerebro aunque no haya una luz delante. La retina y la corteza visual siguen trabajando aunque cerremos los ojos durante un tiempo y esas señales son las que nuestro cerebro interpreta como imágenes, pero no están definidas por eso se ven puntos luminosos, destellos o colores.

estornudo
hombre estornudando | TecnoXplora

No siempre ocurre al cerrar los párpados, este fenómeno suele ser más habitual cuando alguien estornuda, se frota los ojos o incluso al levantarse muy rápido de un lugar.

Cada persona percibe estas formas o destellos de forma diferente e incluso con la edad o la salud pueden ir haciéndose más comunes. No obstante, es una reacción normal, es parte de la comunicación de los ojos con el cerebro.

