¿Por qué se arrugan los dedos en el agua?

En verano, pasamos más tiempo en piscinas, playas, etc. Es decir, que pasamos mucho rato "a remojo". Y algo que ocurre cuando estás mucho tiempo así es que se arrugan los dedos. Sin embargo, es algo que tenemos ya tan normalizado que no le damos importancia. Y tú, ¿sabes por qué pasa esto al estar mucho tiempo en el agua? Si la respuesta es no, quédate: te contamos los detalles.

Tal y como revela en un reciente vídeo Álvaro Fernández, el conocido Farmacéutico Fernández en las redes, puede haber quien crea que esto se debe a que la piel absorbe agua y se hincha. Sin embargo, la explicación científica es diferente.

Según explica el experto, "cuando se te arrugan los dedos en el agua no es porque la piel "beba" agua como una esponja". "En realidad, es tu sistema nervioso simpático el que, sin que te enteres, provoca una vasoconstricción en los dedos. Es decir, los vasos sanguíneos se cierran, la piel "se encoge" y por eso aparecen las arrugas", asegura.

¿Y por qué reacciona así nuestro cuerpo? "Se cree que es un fenómeno que se produce para mejorar el agarre en superficies mojadas o resbaladizas. Igual que las suelas de los zapatos, que tienen dibujos para drenar el agua, agarrar mejor y que no te caigas, nuestros dedos arrugados en superficies húmedas funcionan mejor", indica Álvaro.

Por qué hay gente a la que no le pasa

Lo cierto es que no a todo el mundo se le arrugan los dedos al entrar en contacto con el agua. Esto se debe a que, tal y como relata el farmacéutico, "si alguien tiene dañados esos nervios, sus dedos no se arrugan aunque estén horas en remojo... por eso se usa a veces como prueba médica".