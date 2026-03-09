El número de hijos podría influir en la esperanza de vida, según un estudio

Un nuevo estudio sugiere que la cantidad de hijos que tiene una persona podría estar relacionada con su esperanza de vida. La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Helsinki, analizó datos de más de 14.000 mujeres para estudiar cómo la maternidad influye en el envejecimiento biológico.

Los resultados indican que tanto no tener hijos como tener un número muy alto (alrededor de siete) se asocia con un envejecimiento más rápido y un mayor riesgo de mortalidad. En cambio, las mujeres con un número moderado de hijos, aproximadamente entre dos y tres, mostraron menores signos de envejecimiento biológico.

Familia haciendo manualidades | Freepik

Los científicos explican que esto podría relacionarse con la llamada "teoría del soma desechable", que sugiere que el cuerpo tiene recursos limitados y que invertir mucha energía en la reproducción puede reducir la destinada al mantenimiento del organismo.

Aun así, los investigadores advierten que el estudio muestra solo una relación estadística y no una causa directa. Factores como la salud previa, el estilo de vida o el entorno también pueden influir en la longevidad.