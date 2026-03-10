Qué son los sueños prodrómicos: cuando el cerebro avisa de una enfermedad mientras dormimos

Muchas personas han experimentado alguna vez sueños un tanto raros justo antes de enfermar. A este fenómeno se le conoce como sueños prodrómicos, un término que se utiliza para describir aquellos sueños que podrían aparecer cuando el organismo comienza a desarrollar una enfermedad, incluso antes de que se manifiesten los síntomas físicos.

La palabra prodrómico procede del ámbito médico y hace referencia a los primeros signos o señales que preceden a una enfermedad. En el caso del sueño, algunos especialistas sugieren que el cerebro podría detectar cambios sutiles en el organismo y reflejarlos a través de sueños durante la noche.

Durante el sueño, especialmente en la fase REM, el cerebro continúa procesando información procedente del cuerpo. Según algunos investigadores, cuando se produce una alteración fisiológica incipiente, como una infección o un proceso inflamatorio, el cerebro podría transformar esas señales internas en sueños más intensos, extraños o perturbadores de lo habitual.

En muchos casos, las personas que experimentan este tipo de sueños describen escenas de peligro, persecuciones o situaciones amenazantes. Los expertos creen que estas imágenes no tienen un significado literal, sino que podrían representar de forma simbólica que el organismo está reaccionando ante algún tipo de estrés o desequilibrio interno.

Este tipo de experiencias se ha relacionado con la aparición temprana de enfermedades leves, como resfriados, gripe o infecciones, aunque los especialistas advierten de que no se trata de un método fiable para anticipar problemas de salud. El hecho de tener un sueño intenso o desagradable no significa necesariamente que una persona vaya a enfermar.

Los investigadores recuerdan que el cerebro continúa monitorizando constantemente el estado del cuerpo, incluso mientras dormimos, y que los sueños son una de las formas en las que procesa emociones, recuerdos y sensaciones físicas. Por ello, los llamados sueños prodrómicos se interpretan más como una posible manifestación del funcionamiento del cerebro durante el descanso que como una capacidad real de predecir enfermedades.

Aunque el fenómeno sigue despertando interés entre científicos y especialistas del sueño, todavía se necesitan más estudios para comprender hasta qué punto los sueños pueden reflejar cambios tempranos en el estado de salud del organismo.