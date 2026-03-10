Así fue el meteorito que se estrelló contra una casa en Alemania

Un pequeño meteorito impactó el pasado domingo por la tarde contra una vivienda en la ciudad de Coblenza, en el oeste de Alemania, después de cruzar el cielo de Europa como una brillante bola de fuego visible desde varios países. El suceso no dejó heridos, aunque sí provocó daños materiales en el edificio.

El fenómeno se produjo alrededor de las siete de la tarde del 8 de marzo, cuando numerosos testigos en Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos observaron una intensa estela luminosa desplazándose de suroeste a noreste. El objeto se fragmentó al entrar en la atmósfera y uno de los trozos terminó impactando en el tejado de una casa en el barrio de Güls, en Coblenza.

El fragmento perforó el tejado y dejó un agujero del tamaño de un balón de fútbol antes de caer en un dormitorio de la vivienda. En el momento del impacto había personas dentro de la casa, pero ninguna se encontraba en esa habitación, por lo que no se registraron heridos.

Los servicios de emergencia acordonaron la zona y realizaron mediciones para descartar la presencia de radiación o sustancias peligrosas. Las autoridades confirmaron después que se trataba de un meteorito real y no de restos de un avión o de un objeto artificial.

Según los primeros análisis del Centro Aeroespacial Alemán y de la Agencia Espacial Europea (ESA), el fragmento recuperado podría ser una condrita, el tipo más común de meteorito rocoso. Estas rocas espaciales se formaron hace unos 4.500 millones de años y contienen pistas sobre el origen del sistema solar, aunque la clasificación definitiva dependerá de los análisis de laboratorio.

Aunque este tipo de impactos directos sobre viviendas es poco habitual, los científicos recuerdan que miles de toneladas de material extraterrestre llegan cada año a la Tierra. La mayoría se desintegra en la atmósfera antes de alcanzar el suelo.