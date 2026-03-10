"Lluvia de gasolina" sobre Teherán: qué está pasando y qué efectos puede tener en la salud

La capital de Irán ha amanecido cubierta por una nube tóxica después de varios ataques contra instalaciones petroleras en las afueras de la ciudad. Los bombardeos, atribuidos a Israel en el marco de la escalada militar con Irán, provocaron enormes incendios en depósitos de combustible que liberaron grandes columnas de humo negro y contaminantes a la atmósfera.

Ese humo se mezcló con las precipitaciones posteriores, generando lo que muchos vecinos describieron como una "lluvia de gasolina" o "lluvia negra": gotas oscuras y con restos de hidrocarburos que manchan el suelo, la ropa o los vehículos. En realidad, no se trata literalmente de gasolina cayendo del cielo, sino de agua de lluvia que arrastra partículas de petróleo quemado, hollín y compuestos químicos procedentes de los incendios en las instalaciones petroleras.

El fenómeno se produce cuando las enormes columnas de humo liberan hidrocarburos, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas finas que permanecen en suspensión en la atmósfera. Cuando llueve, esas sustancias se mezclan con el agua y caen sobre la ciudad, creando una lluvia más ácida y contaminante de lo habitual.

Las autoridades iraníes y organismos humanitarios han advertido de que el impacto no es solo militar o económico, sino también ambiental y sanitario, debido a la liberación masiva de contaminantes derivados del petróleo.

Efectos en la salud

La exposición a este tipo de contaminación puede provocar diferentes problemas de salud, tanto a corto como a largo plazo. Entre los síntomas más inmediatos se encuentran irritación en la garganta, problemas respiratorios o sarpullidos en la piel tras el contacto con la lluvia contaminada o con el aire cargado de humo.

Los compuestos presentes en la gasolina y en el petróleo quemado, como benceno, tolueno o partículas finas (PM2.5), pueden afectar al organismo de varias formas:

Sistema respiratorio: inhalar partículas y gases irritantes puede provocar tos, dificultad para respirar, crisis asmáticas o inflamación pulmonar.

inhalar partículas y gases irritantes puede provocar tos, dificultad para respirar, crisis asmáticas o inflamación pulmonar. Ojos y piel: el contacto con sustancias ácidas o con hidrocarburos puede causar irritación ocular, conjuntivitis o erupciones cutáneas.

el contacto con sustancias ácidas o con hidrocarburos puede causar irritación ocular, conjuntivitis o erupciones cutáneas. Sistema nervioso: algunos compuestos de la gasolina, como el benceno, pueden producir mareos, dolores de cabeza o náuseas si se inhalan en altas concentraciones.

algunos compuestos de la gasolina, como el benceno, pueden producir mareos, dolores de cabeza o náuseas si se inhalan en altas concentraciones. Riesgos a largo plazo: la exposición prolongada a ciertos hidrocarburos aromáticos y contaminantes del petróleo se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer y otras enfermedades crónicas.

Las autoridades sanitarias han recomendado a los ciudadanos permanecer en interiores, evitar el contacto con la lluvia y usar mascarillas si es necesario salir a la calle, especialmente en el caso de niños, personas mayores o quienes padecen enfermedades respiratorias.

Mientras continúan los incendios en algunas instalaciones, expertos advierten de que el impacto sanitario podría prolongarse durante semanas si los contaminantes alcanzan el suelo o las fuentes de agua de la ciudad.