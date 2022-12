Por qué nos dan espasmos cuando nos estamos quedando dormidos

¿En algún momento de tu vida has tenido la sensación mientras estás a punto de dormirte de que caes al vacío? Seguramente te has despertado de un sobresalto y has descubierto que era un sueño. No te preocupes, porque no eres el único, ya que según los especialistas es normal y esto le pasa al 70 % de la población aproximadamente, pero ¿por qué dan estos espasmos? A continuación, te explicamos el porqué.

A medida que te adentras al sueño, el cerebro deja escapar estímulos nerviosos que provocan estos movimientos de sacudidas en tus brazos y piernas, llamados como espasmos étnicos o mioclonías étnicas. Se tratan de pequeñas sacudidas involuntarias que suceden de forma esporádica y que llegan a despertarte.

Aunque los expertos todavía no tienen una explicación muy clara explican que los espasmos nocturnos no conllevan ningún peligro, solamente son una reacción extraña que sucede en el cuerpo. Pueden afectar a todas las edades y se cree que pueden estar relacionadas con estados de falta de sueño, fatiga e incluso ansiedad.

Además, si realizas mucha actividad física o consumes demasiada cafeína eres más propenso a sufrir espasmos por las noches. Seguramente cuando estás estresado por un examen o porque tienes mucho trabajo en la oficina tiendes a tener con frecuencia espasmos. Aunque no sea peligroso existen formas para evitarlos.

Para poner solución a este aspecto molesto, se recomienda no consumir mucho café o bebidas excitantes. Eso sí, debes procurar dormir 8 horas diarias para que el cuerpo descanse lo suficiente, no realizar ejercicio intenso antes de dormir y sobre todo evitar situaciones de estrés.

