Por qué tu mente está en su mejor momento entre los 27 y 36

Las habilidades cognitivas son aquellas capacidades que nos permiten procesar información, resolver problemas o tomar decisiones. Entre ellas destacan la atención, la memoria o el razonamiento. Un estudio ha revelado cuál es el momento de mayor flexibilidad y organización mental.

Un análisis internacional de 139 estudios de neuroimagen publicado por Science China Press llegó a la conclusión de que nuestro cerebro alcanza su máximo nivel de control cognitivo entre los 27 y 36 años, cuando nuestra capacidad de concentración, de filtrar distracciones y de tomar decisiones de forma eficiente llega a su mejor punto.

Este estudio analizó datos de más de 3.700 personas entre 5 y 85 años y encontró que la actividad cerebral relacionada con la atención sigue una curva en forma de U invertida. Esto quiere decir que crece desde la infancia, llega a su punto más alto en la adultez temprana y media y desciende de manera progresiva con la edad.

Simulación de cerebro | TecnoXplora

Esta etapa es considerada como la "edad dorada" de la concentración, donde se combina experiencia, madurez intelectual y gran capacidad de organización. Sin embargo, el descenso posterior subraya la importancia de mantener hábitos que preserven la agudeza mental.

Es por eso por lo que los autores del estudio subrayan la necesidad de diseñar programas de entrenamiento y prevención que se adapten a las diferencias del desarrollo cerebral en cada etapa vital.

Dormir bien, hacer ejercicio, evitar la multitarea y estimular el cerebro con retos cognitivos son prácticas que ayudan a prolongar su buen rendimiento. Aunque el pico se concentre en esta franja de edad, cuidar la salud cerebral es clave en todas las etapas de la vida.