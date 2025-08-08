¿Por qué unos huevos son blancos y otros marrones?

El color de los huevos está determinado por la genética de las gallinas. Las aves con plumaje blanco y lóbulos claros suelen poner huevos de cáscara blanca, mientras que las gallinas con plumas oscuras y lóbulos rojizos producen huevos marrones. Incluso factores como el clima o la alimentación pueden matizar la tonalidad, pero no alteran la composición del interior. Durante la formación del huevo, algunas gallinas depositan un pigmento llamado protoporfirina sobre la cáscara, lo que le da un tono más oscuro, mientras que otras no lo segregan y el huevo queda blanco.

Sin embargo, más allá de su apariencia externa, no existe diferencia en cuanto a sabor o calidad nutricional. Tanto los huevos blancos como los marrones contienen las mismas proteínas, grasas, vitaminas y minerales. La creencia de que los marrones son "más naturales" o "más saludables" es solo un mito que ha perdurado con el tiempo. Lo que realmente influye en la calidad del huevo es la alimentación y el bienestar de la gallina, no el color de su cáscara.

Las preferencias de compra, de hecho, varían según la cultura o las costumbres de cada región. En algunos países se perciben los huevos marrones como más artesanales o de campo, mientras que en otros los huevos blancos se consideran más limpios o estéticos. Pero en realidad, elegir entre uno u otro es solo una cuestión de gustos o costumbre, ya que ambos son igual de frescos, nutritivos y versátiles para cualquier receta.