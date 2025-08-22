CURIOSO
Por qué funcionan estos trucos para ahuyentar las moscas
Algunos trucos caseros para ahuyentar moscas no solo funcionan, sino que tienen una explicación lógica detrás. Luz, aromas y limpieza son las claves para mantenerlas lejos.
Las moscas, además de ser muy molestas, pueden suponer un riesgo para la salud al transmitir bacterias y contaminar los alimentos. Por suerte, existen métodos caseros sencillos y efectivos para mantenerlas a raya. Estos trucos no son supersticiones sin base: tienen explicaciones lógicas y científicas que justifican su eficacia.
Uno de los remedios más conocidos consiste en colgar bolsas transparentes llenas de agua y con algunas monedas dentro. Este truco funciona porque las bolsas crean reflejos de luz que desorientan a las moscas, haciéndolas huir del área. Otra técnica útil es colocar plantas aromáticas como menta, romero, albahaca o lavanda cerca de ventanas o puertas. Las moscas detestan sus olores intensos, lo que convierte a estas plantas en una barrera natural muy eficaz.
También es muy útil cortar un limón por la mitad y clavarle varios clavos de olor. El fuerte aroma que se desprende de esta combinación resulta desagradable para las moscas, que optan por alejarse. Por último, algo fundamental: mantener una buena limpieza. Sin restos de comida ni basura accesible, las moscas no encuentran alimento ni lugares para reproducirse, así que simplemente no se quedan.
