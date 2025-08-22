laSextaLogotipo de laSexta laSexta
CURIOSO

Por qué funcionan estos trucos para ahuyentar las moscas

Algunos trucos caseros para ahuyentar moscas no solo funcionan, sino que tienen una explicación lógica detrás. Luz, aromas y limpieza son las claves para mantenerlas lejos.

Mosca

Video: EÑE | Foto: iStock

TecnoXplora | Eñe
Publicado:

Las moscas, además de ser muy molestas, pueden suponer un riesgo para la salud al transmitir bacterias y contaminar los alimentos. Por suerte, existen métodos caseros sencillos y efectivos para mantenerlas a raya. Estos trucos no son supersticiones sin base: tienen explicaciones lógicas y científicas que justifican su eficacia.

Uno de los remedios más conocidos consiste en colgar bolsas transparentes llenas de agua y con algunas monedas dentro. Este truco funciona porque las bolsas crean reflejos de luz que desorientan a las moscas, haciéndolas huir del área. Otra técnica útil es colocar plantas aromáticas como menta, romero, albahaca o lavanda cerca de ventanas o puertas. Las moscas detestan sus olores intensos, lo que convierte a estas plantas en una barrera natural muy eficaz.

Moscas
Moscas | iStock

También es muy útil cortar un limón por la mitad y clavarle varios clavos de olor. El fuerte aroma que se desprende de esta combinación resulta desagradable para las moscas, que optan por alejarse. Por último, algo fundamental: mantener una buena limpieza. Sin restos de comida ni basura accesible, las moscas no encuentran alimento ni lugares para reproducirse, así que simplemente no se quedan.

