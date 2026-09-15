Encuentran en Teruel el primer Diplodocus conocido fuera de Norteamérica

En el yacimiento de La Tejería, en El Castellar, Teruel, investigadores han identificado restos de un Diplodocus, uno de los dinosaurios herbívoros de cuello y cola extremadamente largos más conocidos.

El animal vivió durante el Jurásico Superior, hace unos 150 millones de años, y podía alcanzar aproximadamente 25 metros de longitud. Los investigadores han recuperado 14 vértebras de la cola, además de otros restos óseos que han permitido identificar al dinosaurio.

Hasta ahora, los fósiles de Diplodocus conocidos procedían de Norteamérica, especialmente de la llamada Formación Morrison, en el oeste de Estados Unidos. Encontrar uno en Teruel demuestra que estos grandes dinosaurios tuvieron una distribución geográfica mucho más amplia de lo que se pensaba. Hace 150 millones de años, Europa y Norteamérica estaban mucho más cerca que en la actualidad y pudieron existir conexiones terrestres que permitieran a estos animales desplazarse entre ambos territorios.

El ejemplar de Teruel es, además, uno de los restos de diplodócidos más completos encontrados en Europa, lo que permitirá estudiar mejor cómo eran estos gigantes y cómo llegaron a vivir en distintas partes del planeta.

Eso sí, los investigadores no han encontrado un esqueleto completo. Se trata de varios huesos, entre ellos las vértebras de la cola, que han sido suficientes para identificar al animal.

Este hallazgo nos ayuda a entender cómo se movían y distribuían los dinosaurios por el planeta cuando los continentes tenían una configuración muy diferente a la actual.