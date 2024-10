Qué es la cocaína rosa, la droga encontrada en el cuerpo de Liam Payne

El pasado 16 de octubre, Liam Payne, ex integrante del grupo One Direction, falleció tras caer por la ventana de su hotel en Buenos Aires, Argentina. Desde el principio se dudó si la caída habría sido un accidente o un suicidio. No se dio por segura ninguna hipótesis hasta que se llevase a cabo la autopsia. Esta aún no se ha finalizado por completo, pero ya se han hecho públicos los primeros resultados, en los que se demuestra que el cantante había consumido grandes cantidades de una droga conocida como cocaína rosa o tusi.

¿Qué es la cocaína rosa?

El origen de su nombre está en la sustancia sintética 2C-B, que en inglés se pronuncia "tusibi", y fue creada por el científico Alexander Shulgin en los 70. Antes se importaban desde Países Bajos, pero las autoridades nacionales han descubierto que ya se produce en España.

Lo más curioso de todo es que ni es cocaína ni es rosa. Tal y como recoge un artículo publicado en el medioThe Conversation, unos análisis realizados por la ONG Energy Control dictaminaron que esencialmente se trata de derivados anfetamínicos mezclados con colorante rosa.

Sal marina rosa | iStock

Este estupefaciente cuesta alrededor de 100 euros el gramo y está compuesto por sustancias psicoestimulantes, como LSD y una proporción del MDMA o éxtasis. La combinación de ambas sustancias causa efectos alucinógenos y sensación de euforia.

De esta forma, se genera la falsa sensación de control y perfeccionamiento de las capacidades, cuando en realidad se está en un estado de nerviosismo y excitación elevado.

El consumo de esta sustancia conlleva grandes riesgos para la salud tales como la posibilidad de sufrir sobredosis, reacciones adversas graves, complicaciones cardiovasculares, neurológicas e incluso la muerte.

En el caso de Liam Payne, no murió por sobredosis. La causa de la muerte, según la autopsia, fue el traumatismo craneoencefálico resultante de la caída.