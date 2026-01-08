¿Qué es la biología sintética y para qué sirve?

La biología sintética es un campo interdisciplinar que combina principios de informática, ingeniería, biología y química para diseñar y construir organismos vivos, dispositivos o sistema con funciones nuevas o mejoradas.

En concreto, es un campo que destaca por su capacidad para programar organismos vivos con el objetivo de que lleven a cabo tareas específicas. Esto se consigue a través de la modificación del ADN, introduciendo genes nuevos o creado circuitos genéticos que actúen como instrucciones.

La biología sintética está siendo una revolución para la atención sanitaria, pues este tipo de organismos pueden ayudar a producir fármacos o terapias innovadoras.

También supone un importante avance en el desarrollo de un futuro sostenible, pues los organismos creados por la biología sintética también pueden ayudar a generar biocombustibles, degradar contaminantes como plásticos e incluso fabricar alimentos sostenibles o biomateriales.

Se trata de una estrategia transformadora para generar economías más sostenibles.