Tres síntomas claves del cáncer de intestino que los jóvenes no deben ignorar

Recientemente, un estudio publicado en Annals of Internal Medicine reveló que los cánceres como el colorrectal, intestino... han aumentado notablemente entre los jóvenes. Por ello, es muy importante prestar atención ante cualquier síntoma y hacerse revisiones médicas constantes.

Tal y como revela el Daily Mail, según Paige Seifert, un paciente ya libre de cáncer, lo primero que notó fue sangre en sus heces, dolor de estómago persistente y fatiga inexplicable, síntomas que inicialmente desestimó considerándolos inofensivos.

Según un estudio publicado en 2024, los pacientes más jóvenes a menudo experimentan un patrón diferente de señales de advertencia en comparación con los pacientes de mayor edad, siendo el sangrado rectal, los cambios en los hábitos intestinales, el dolor abdominal y el aumento de la frecuencia los más comunes.

El motivo de aumento de este tipo de cáncer no está claro. Los expertos apuntan a factores relacionados con cambios en los estilos de vida en las últimas décadas (mayor obesidad, dietas con muchos alimentos ultraprocesados, menor actividad física y otros cambios ambientales). Los autores subrayan además que estos factores parecen afectar a ambas edades, pero que para el colorrectal el ritmo de aumento es particularmente llamativo en los más jóvenes.

Los expertos recomiendan prestar atención a los síntomas y consultar al médico si aparecen. Muchas causas propuestas son modificables (alimentación, peso, actividad física), por lo que medidas preventivas de salud pública y personal pueden tener impacto.