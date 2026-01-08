La nueva carrera por la Luna: ¿Por qué todos quieren volver?

El 20 de julio de 1969, el hombre llegaba por primera vez a la luna. Fue en la famosa misión del Apolo 11 cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros en caminar sobre la superficie lunar. 56 años después, países y empresas privadas compiten por volver al único satélite natural de la Tierra.

La última vez que un humano pisó nuestro satélite fue en 1972, unos años de grandes hitos para la ciencia aeroespacial durante los cuales un total de 12 astronautas caminaron sobre la luna.

Las razones por las que se quiere volver a pisar tiene que ver con motivos estratégicos, científicos y económicos. Viajar de nuevo a la luna ayudaría en investigaciones sobre el origen del sistema solar. Además, este satélite contiene grandes cantidades de helio-3, un importante gas de combustión para la energía de fusión nuclear muy escaso en nuestro planeta.

Eugene Cernan, último astronauta que pisó la Luna | Antena 3 Noticias

Además, establecer bases en la luna permitiría probar nuevos sistemas de vida y de transporte espacial. A su vez, esto facilitaría futuras misiones espaciales aumentando la eficiencia y eliminando riesgos.

Para muchas empresas, conseguir llegar primero a la luna de nuevo resulta esencial para ganar influencia global, consolidándose como empresas líderes en exploración, comercio espacial y tecnología avanzada.