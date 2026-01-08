Por qué los nuevos avances en el genoma humano están transformando la medicina

El genoma es el conjunto de ADN presente en las células que contiene las instrucciones necesarias para nuestro desarrollo. En el caso de los seres humanos, el genoma consta de 23 pares de cromosomas ubicados en el núcleo de la célula.

Por su parte, la secuenciación genética es una tecnología que permite conocer el código genético de los seres vivos. Se trata de una tecnología que determina el orden exacto de las bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) en una molécula de ADN.

Es gracias a ello que hoy entendemos mejor cuál es el origen molecular de muchas enfermedades. La secuenciación genética ha permitido impulsar la medicina personalizada, que ha hecho posible la adaptación de tratamientos a la genética del paciente. Esto es un importante paso ya que aumenta la eficacia de los mismos y reduce sus efectos secundarios.

Análisis ADN | iStock

La genómica también permite diagnósticos más rápidos y precisos incluso antes de que aparezcan los síntomas. Esto se refiere al estudio completo del genoma, es decir, a todo su ADN, ayuda a identificar riesgos hereditarios para mejorar la prevención de enfermedades.

Se trata de un gran impulso también en el desarrollo de nuevos fármacos y terapias dirigidas, especialmente dentro del área de oncología. Es de esta forma como técnicas como la edición genética resultan esperanzadoras ante enfermedades de momento incurables.