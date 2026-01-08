¿Cómo pueden los algoritmos de redes sociales influir en nuestra conducta?

Todo lo que consumimos dentro de las redes sociales está marcado por unos algoritmos que no solo deciden lo que vemos, sino que también influyen en como pensamos y actuamos.

El objetivo es que pasemos el mayor tiempo posible dentro de la plataforma y para conseguirlo, los algoritmos analizan cada interacción que hacemos dentro de las redes, desde los 'me gusta' y comentarios hasta cuánto tiempo nos detenemos en cada contenido. Con estos datos es posible saber qué es lo que nos provoca emoción, ya sea positiva o negativa.

Joven mirando redes sociales | Freepik

De esta forma, se nos ofrece un conjunto de contenidos alineados con nuestros gustos, lo que ayuda a reforzar opiniones, cambiar hábitos de consumo o incluso influir en decisiones personales y sociales. Las notificaciones y el contenido nuevo que se actualiza cada instante también activa el sistema de dopamina del cerebro, fomentando un uso compulsivo y dependencia.

Por ello, la clave está en utilizar las redes sociales con conciencia, entendiendo siempre que lo que vemos dentro de ellas no es contenido neutral, sino el resultado de un algoritmo. Diversificar las fuentes que utilizamos y limitar el tiempo de uso de estas plataformas puede ayudarnos a mantener una buena relación con ellas.