¿Pueden los estornudos dañar tu salud? El caso de un paciente al que se le salieron los intestinos

Un estornudo suele verse como un gesto inofensivo y cotidiano, pero en raras ocasiones puede tener consecuencias graves. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre de Florida a principios de junio de 2024, cuando un simple estornudo provocó que parte de sus intestinos salieran fuera de su cuerpo a través de una herida quirúrgica que no había cicatrizado correctamente.

El paciente se había sometido recientemente a una operación abdominal y padecía dehiscencia de la herida, una complicación en la que la incisión se abre antes de tiempo. Mientras desayunaba, estornudó y comenzó a toser. De inmediato sintió dolor y humedad en la parte baja del abdomen. Al revisarse, descubrió que varias asas intestinales habían salido al exterior a través de la herida abierta. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos lograron recolocar los intestinos y tratar la lesión.

El estornudo es un mecanismo de defensa del cuerpo diseñado para expulsar polvo, bacterias o virus de las vías respiratorias. Está controlado por una zona del cerebro conocida como el centro del estornudo, que coordina una respuesta rápida y potente. Al estornudar, se cierran los ojos y la garganta, los músculos del pecho se contraen y el aire es expulsado con gran fuerza, alcanzando velocidades que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

Esa misma fuerza, aunque útil, puede provocar lesiones en situaciones excepcionales. Un estornudo muy violento puede causar desgarros en los pulmones, hernias en la pared torácica o incluso problemas graves en los vasos sanguíneos. También se han documentado casos en los que la presión generada afecta al cerebro, provocando hemorragias o alteraciones neurológicas, así como lesiones musculares, fracturas óseas y desplazamientos de implantes dentales.

El aumento repentino de presión dentro del cuerpo también puede tener efectos más comunes, como la pérdida involuntaria de orina, especialmente en personas con debilidad en el suelo pélvico. Aunque estos casos suelen ser leves, muestran hasta qué punto un estornudo implica un esfuerzo físico intenso.

Intentar reprimir un estornudo tampoco es una buena idea. En 2023, un hombre en Escocia se tapó la nariz y cerró la boca para evitar estornudar, lo que provocó un desgarro en la tráquea debido a la acumulación extrema de presión en las vías respiratorias. En otros casos, contener el estornudo ha causado fracturas faciales o daños en la laringe.

A pesar de estos ejemplos llamativos, los expertos insisten en que el cuerpo humano está bien preparado para estornudar sin sufrir daños. La mayoría de las lesiones descritas son muy poco frecuentes y suelen darse en personas con problemas de salud previos o en circunstancias excepcionales, como una cirugía reciente. Por eso, aunque un estornudo pueda parecer algo trivial, este caso recuerda que incluso los actos más simples pueden volverse peligrosos cuando el cuerpo está en una situación vulnerable.