¿Se pueden detectar olores con la lengua?

Seguramente nunca te hayas planteado que tu lengua, además del gusto y el tacto fuera capaz de detectar otro sentido más. Sin embargo, se ha demostrado que este órgano también es capaz de detectar olores. Ya sabemos que dependiendo de la parte de la lengua donde se encuentre el alimento podemos saborear cosas dulces, saladas, amargas o ácidas.

El gusto y el olfato siempre han estado muy conectados entre si, cuando comemos un alimento, además de las papilas gustativas es el olfato el que nos ayuda a saborearlo y viceversa, es decir, a veces con oler la comida ya puedes imaginarte el sabor. Ahora, un nuevo estudio publicado en la 'National Library of Medicine' ha determinado que la lengua, además de ser la encargada de degustar los sabores, también tiene sensores que nos permiten detectar olores.

¿Cómo detecta la lengua los olores?

El estudio señala que la lengua posee receptores del olfato y defiende el hecho de que la lengua tenga capacidad de complementar el olfato ayuda a potenciar algunos sabores.

No obstante, esto no quiere decir que usando únicamente la lengua podamos oler aromas como si lo hacemos con el olfato, pero sí indica que la nariz no es el único lugar en el que se captan los olores.

Por ejemplo, añadiendo al olfato algo dulce podríamos reducir la cantidad de azúcar en un postre sin cambiar nuestra concepción de su sabor, haciendo que gente que pueda tener enfermedades como la diabetes puedan disfrutar del sabor dulce sin añadir azúcar.

Con ello también se podría combatir el exceso de sal y de grasa presente en algunos alimentos llegando a combatir la obesidad.

El experimento

Los investigadores usaron cultivos de células humanas relacionadas con el gusto, para ver cómo reaccionaban ante olores. Con ello concluyeron que existía una relación previa entre el gusto y el olfato antes de llegar al cerebro que comenzaba en la lengua.

La presencia de receptores olfativos y gustativos en una misma célula nos brinda oportunidades interesantes para estudiar y ayudar en un futuro cercano a que podamos comer aún más saludable sin renunciar a la comida rica y sabrosa.

