La psicología explica qué rasgos definen a las personas con "personalidad oscura"

Estas personas priorizan su bienestar y beneficio sobre los demás y piensan que todos a su alrededor son igual de interesados o manipuladores.

Vídeo: Hyliacom | Foto: Freepik

TecnoXplora| Hyliacom
La psicología utiliza el término de 'personalidad oscura' para hablar de aquellas personas que tienden a proyectar sus propios rasgos en quienes las rodean, es decir, tienden a priorizar siempre el beneficio propio incluso si otros salen perjudicados.

Este conjunto de rasgos se conoce como Factor D, y están relacionados con el narcisismo, la psicopatía, el maquiavelismo, el sadismo, el rencor o el egoísmo extremo, tal y como explica un estudio publicado enJudgment and Decision Making.

El Factor D es el hábito de anteponer nuestros propios objetivos o intereses por encima de los demás, llegando a sentir placer cuando se daña o perjudica al otro. Estas acciones suelen ir acompañadas de excusas o justificaciones que hacen que quien lo padece no sienta ni culpa ni vergüenza.

Los investigadores descubrieron que estas personas, además de actuar con frialdad, creen que todas las personas a su alrededor son igual de interesados o manipuladores, algo que distorsiona su visión del mundo y dificulta generar vínculos de confianza. Sin embargo, se trata de una percepción negativa que se suaviza cuando la otra persona resulta atractiva o simpática.

Su diagnóstico no está recogido en manuales clínicos pero la psicología cuenta con diversas técnicas para evaluar estos rasgos oscuros en la personalidad de las personas.

