El deterioro cromosómico relacionado con la edad es una de las principales causas de la disminución de la fertilidad femenina, lo que contribuye a la infertilidad y al fracaso de los tratamientos de fecundación in vitro. Un nuevo método probado en ratones da un paso que podría ayuda a contrarrestar ese deterioro.

A medida que los óvulos envejecen, pierden gradualmente la cohesina, un complejo proteico que mantiene unidas las dos partes de los cromosomas, las cromátidas, y garantiza su correcta distribución durante la división celular.

Un equipo encabezado por el Instituto Max Planck (Alemania) desarrolló un método experimental, que sería una especie de adhesivo sinténtico llamado TALhesin, para asumir esa función de pegamento.

Los experimentos con esa sustancia aumentaron la proporción de óvulos de ratona envejecidos sin separación prematura de cromátidas del 46,7% al 74,1%, lo que casi iguala el 74,7% observado en otras jóvenes, según un estudio que publica Science.

A medida que el óvulo envejece, la cohesina se desprende de las cromátidas y no se repone, lo que aumenta la probabilidad de que se separen demasiado pronto y no se distribuyan correctamente durante la meiosis.

Para que un óvulo sea fecundado, primero debe reducir a la mitad su doble juego de cromosomas mediante una división de maduración llamada meiosis, expulsando un juego de la célula.

Si las cromátidas no se separan en el momento preciso se da lugar a un embrión con un número anómalo de cromosomas tras la fecundación, que en la mayoría de los casos no se implantan en el útero o no se desarrollan con normalidad.

Hasta ahora, no existe ninguna forma de compensar la pérdida de cohesión cromosómica por la edad y el equipo investigó si se podría sustituir la cohesina desarrollando un 'pegamento' artificial, explicó la investigadora Melina Schuh, del Max Planck y una de las firmantes del texto.

El sistema TALhesin ofrece esperanzas de encontrar un sustituto. Se basa en una proteína de unión al ADN denominada efector TAL, que se puede programar para que se dirija a una región cercana al centrómero, donde la cohesina natural ayuda a mantener unidas las cromátidas.

Pero, el TAlhesin, al igual que la cohesina, tenía que poder desactivarse en el momento preciso de la meiosis. En el óvulo, una especie de tijera molecular, la enzima separasa, corta la cohesina en puntos definidos con precisión en el momento exacto.

Los investigadores incorporaron uno de estos sitios de corte molecular en la TALhesina y, en un experimento posterior, activaron artificialmente los óvulos para desencadenar la división final de la meiosis, tal y como lo haría la fecundación.

El resultado fue que la separasa cortó con éxito la TALhesina en el momento adecuado y las cromátidas se separaron con normalidad, señaló el Max Planck en un comunicado.

"Nuestro objetivo a largo plazo es seguir desarrollando el sistema para que pueda utilizarse de forma segura en los tratamientos de fertilidad, aunque serán necesarias más investigaciones y pruebas de seguridad antes de su uso clínico", indicó Schuh.