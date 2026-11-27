Las personas con un consumo elevado de alimentos altamente procesados presentan una probabilidad más alta de sufrir un trastorno depresivo y, a la vez, quienes ya lo padecen tienden a consumir más este tipo de alimentos, según concluye un estudio liderado por el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Publicado en la revista Scientific Reports, el trabajo revela que el 71,2% de las personas con trastorno depresivo mayor presentan un consumo elevado de este tipo de productos, frente al 39,4% de quienes no lo padecen, y que la prevalencia de depresión es casi seis veces superior entre los mayores consumidores (4,7% frente a 0,8%).

La investigación, realizada junto a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el CIBER de Salud Mental (Cibersam), ha analizado una muestra de 1.380 adultos de Madrid y Barcelona del proyecto Edad con Salud.

Para ello, los investigadores evaluaron mediante un cuestionario validado la ingesta de 14 categorías de alimentos y bebidas -como lácteos grasos o azucarados, embutidos, grasas, bebidas alcohólicas fermentadas, dulces, cereales refinados, salsas y fritos- ajustando el análisis por edad, sexo, nivel educativo, estado civil y enfermedades crónicas.

"A diferencia de muchos estudios previos que utilizan cuestionarios de síntomas depresivos, hemos evaluado la presencia de trastorno depresivo mayor durante los 12 meses anteriores mediante una entrevista diagnóstica estandarizada, basada en criterios clínicos. Esto permite estudiar de manera más específica su asociación con el consumo de alimentos altamente procesados", explica la primera autora e investigadora del SJD y del Cibersam, Íngrid Gete.

Por su parte, la investigadora de la UCM y del Cibersam Elvira Lara señala que estos resultados refuerzan la importancia de abordar la alimentación y la salud mental de forma conjunta, tanto en la práctica clínica -incorporando herramientas breves para valorar el consumo de ultraprocesados- como en la salud pública.

"En nuestro estudio, por ejemplo, hemos observado que el consumo elevado de alimentos altamente procesados ​​es más frecuente entre las personas jóvenes y las personas con un nivel educativo más bajo", apunta Gete, por lo que las autoras piden profundizar con estudios longitudinales para determinar si un proceso precede al otro o si ambos se retroalimentan con el tiempo.