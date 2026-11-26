Los beneficios de la vacuna de la gripe podrían ir más allá de prevenir esta infección respiratoria. Un nuevo estudio ha observado que los pacientes hospitalizados por un infarto que reciben la vacuna presentan una menor mortalidad durante los 12 meses siguientes que aquellos que no son inmunizados.

La investigación analizó los datos de 12.445 pacientes incluidos entre 2021 y 2025 en el registro nacional Swedeheart de Suecia. Los resultados mostraron que la mortalidad por cualquier causa fue del 2,7% entre los vacunados, frente al 4,9% entre quienes no recibieron la inmunización.

Los investigadores también observaron que esta asociación era especialmente significativa entre los pacientes con diabetes, aunque advierten de que será necesario confirmar este hallazgo en futuros estudios. Entre las posibles explicaciones, apuntan a que la vacuna podría ayudar a reducir la inflamación desencadenada por el infarto y favorecer la reparación del músculo cardíaco.

A pesar de la evidencia disponible, la vacunación durante el ingreso hospitalario sigue siendo poco frecuente: solo el 6% de los pacientes que no estaban vacunados previamente recibió la dosis durante su hospitalización.

Los autores consideran que aumentar la vacunación antigripal entre las personas que han sufrido un infarto podría ser una medida sencilla y de bajo coste para mejorar su pronóstico cardiovascular. No obstante, recuerdan que los resultados muestran una asociación y no demuestran por sí solos que la vacuna sea la causa directa de la reducción de la mortalidad.