Las pistas que puede dejar un psicópata en su forma de escribir, según un estudio

La manera en la que una persona describe sus experiencias podría ofrecer pistas sobre determinados rasgos de su personalidad. Una investigación ha encontrado diferencias en el lenguaje utilizado por personas con distintos niveles de rasgos psicopáticos, aunque los expertos advierten de que escribir de una determinada manera no permite diagnosticar la psicopatía.

La psicopatía suele asociarse en la cultura popular con personas frías, calculadoras y carentes de emociones. Sin embargo, la realidad es más compleja, pues, aunque no es un diagnóstico oficial, el término todavía se usa ampliamente para describir un conjunto problemático de rasgos de personalidad.

Ahora, un estudio publicado en la revista científica Personality and Individual Differences ha analizado cómo determinados rasgos relacionados con la psicopatía pueden manifestarse en la forma en la que las personas escriben sobre su propia vida.

Anthony Perkins en Psicosis | Paramount Pictures

La investigación ha sido realizada por los investigadores en psicología clínica Ky Bray y Laura Drislane, de la Universidad de Misisipi, en Estados Unidos. Sus resultados apuntan a que ciertas características del lenguaje pueden estar relacionadas con tres dimensiones de la personalidad psicopática: la audacia, la desinhibición y la mezquindad hacia los demás.

El objetivo no es encontrar palabras que permitan identificar a un psicópata, sino comprender mejor cómo se manifiestan estos rasgos en el comportamiento cotidiano.

Para realizar el estudio, los investigadores reunieron a 451 participantes: 307 estudiantes universitarios y 144 personas que habían estado encarceladas anteriormente. Todos completaron un cuestionario diseñado para medir las tres dimensiones de la psicopatía contempladas en el modelo triárquico, conocido como TriPM. Después, tuvieron que escribir sobre tres momentos de sus vidas: una experiencia especialmente positiva, otra negativa y un acontecimiento que supusiera un punto de inflexión.

Persona en un túnel oscuro | Pixabay

Al comparar los resultados de los cuestionarios, los científicos encontraron asociaciones entre determinados rasgos de personalidad y el tipo de lenguaje utilizado.

La primera dimensión analizada fue la audacia. Las personas que obtuvieron puntuaciones más elevadas en este rasgo tendían a utilizar menos palabras vinculadas a la ansiedad, como "preocupación" o "miedo".

La segunda fue la mezquindad. En este caso, quienes puntuaban más alto utilizaban con menor frecuencia palabras asociadas a emociones negativas, como "odio", "dolor" o "malo".

Por último, la desinhibición. Los participantes con puntuaciones elevadas tendían a mencionar con menor frecuencia resultados positivos en los tres tipos de relatos. Además, empleaban un lenguaje más negativo al describir experiencias favorables y momentos de cambio vital.

Mujer preocupada | iStock

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que sus resultados cuestionan la imagen estereotipada de las personas con rasgos psicopáticos como individuos incapaces de experimentar emociones o de atribuir significado a sus experiencias.

Los investigadores observaron que las diferencias en el lenguaje dependían del rasgo analizado y del tipo de acontecimiento que los participantes estaban describiendo.

"La gente tiende a pensar que la psicopatía es una sola cosa, pero en realidad es multidimensional", explica Ky Bray en la publicación. Además, los investigadores subrayan que estos rasgos pueden aparecer en distintos grados en la población general.

De hecho, los propios investigadores aclaran que no pretenden utilizar la escritura como herramienta diagnóstica.

Los autores consideran que profundizar en las diferencias entre audacia, desinhibición e mezquindad puede ayudar a comprender mejor su relación con conductas como la violencia interpersonal o la reincidencia delictiva.

En definitiva, la investigación sugiere que la forma de contar nuestras experiencias puede aportar información sobre determinados aspectos de la personalidad. Sin embargo, ningún texto permite diagnosticar por sí solo la psicopatía.