Un estudio vincula ciertas bacterias intestinales con rasgos psicópatas

Un nuevo estudio ha encontrado evidencia que sugiere que la microbiota puede influir en la experiencia de la psicopatía en las personas, y los investigadores han descubierto vínculos entre los niveles de ciertos microbios intestinales y orales y los rasgos de personalidad psicopática.

El trabajo, liderado por la científica Carolina Costa de la Universidad de Oporto (Portugal) y publicado en la revista Translational Psychiatry, buscaba entender si los microorganismos que viven en nuestro cuerpo podrían estar relacionados con rasgos psicopáticos leves, presentes en cualquier persona y no solo en casos diagnosticados.

Hasta ahora se sabía que ciertos cambios en el cerebro, sobre todo en la zona vinculada al control de impulsos, estaban relacionados con la psicopatía. Pero según los investigadores, eso no alcanza para explicar el fenómeno completo.

Cómo se hizo el estudio

El equipo trabajó con 200 adultos sanos, quienes respondieron un test para medir rasgos psicopáticos y entregaron muestras de sangre, saliva y heces. Con esas muestras, los científicos revisaron qué tipo de bacterias tenía cada persona en su cuerpo.

Al principio no encontraron ninguna relación clara. Pero cuando compararon los resultados entre todos los participantes, notaron algo: las personas con más presencia de tres tipos de bacterias en particular mostraban rasgos psicopáticos más marcados.

Las bacterias implicadas

Las bacterias asociadas a estos rasgos fueron Allisonella, Prevotella y Cloacibacillus evryensis. Según los investigadores, esto podría explicarse porque:

Allisonella se ha relacionado antes con inflamación en el cuerpo, algo que también está vinculado a la ansiedad y la depresión.

se ha relacionado antes con inflamación en el cuerpo, algo que también está Prevotella se ha asociado con trastornos de salud mental y con la forma en que procesamos las emociones.

se ha asociado con y con la forma en que C. evryensis podría estar involucrada porque produce una sustancia que ayuda a controlar los impulsos.

En cambio, encontraron que las personas con más presencia de otra bacteria, Treponema vincentii (que vive en la boca), tenían rasgos psicopáticos más bajos, aunque por ahora no tienen una explicación para esto.

Eso sí, es importante aclarar que el estudio solo muestra que estas bacterias aparecen junto a los rasgos psicopáticos, no que los causen. Se necesita más investigación para entender si existe realmente una relación de causa y efecto.

Aun así, los científicos creen que este hallazgo abre una nueva forma de estudiar la psicopatía, más allá del cerebro, y que en el futuro podría ayudar a identificar estos rasgos desde otro ángulo.