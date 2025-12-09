El síntoma de demencia que se pasa por alto y que empeora por la tarde

La demencia en sus primeras etapas puede ser difícil de detectar, y muchos notan los primeros síntomas a través de la pérdida de memoria. Sin embargo, una experta ha revelado un síntoma clave poco común que tiende a intensificarse durante las horas de la tarde, lo que a menudo deja a los seres queridos desconcertados. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Mirror, la psicóloga Kellyn Lee describe un fenómeno conocido como 'sundowning' (síndrome vespertino), en el que los pacientes con demencia muestran un comportamiento cada vez más errático al final de la tarde y al anochecer. Durante estos episodios, las personas pueden experimentar una angustia excepcional y también sufrir alucinaciones y delirios.

Aunque no se comprenden del todo los desencadenantes precisos del síndrome vespertino, la Sociedad de Alzheimer sugiere que no está necesariamente relacionado con el anochecer. En cambio, es más probable que se deba a necesidades inmediatas no atendidas, que podrían incluir:

Niveles hormonales alterados.

Efectos secundarios de los medicamentos recetados.

Deterioro sensorial, incluida la pérdida de la visión.

Hambre, dolor u otras necesidades físicas no satisfechas.

Alteración del "reloj biológico" de la persona causada por daño al cerebro.

Sobreestimulación durante el día.

Cansancio excesivo.

Falta de exposición a la luz solar.

Falta de interacción con otras personas o cuidadores (si corresponde).

Trastornos del estado de ánimo, incluidas la ansiedad y la depresión.

"El síndrome vespertino puede ocurrir en cualquier etapa de la demencia, pero es más común durante la etapa intermedia y las etapas posteriores", añade la guía de la Sociedad de Alzheimer. "Algunos de estos síntomas están relacionados con la hora del día, y otros pueden ocurrir en cualquier momento. Intente identificar cuáles de estos problemas podrían estar afectando a la persona, ya que cada uno puede requerir un tratamiento diferente".