El pelo del gato no es la causa de las alergias a este animal

El gato es un animal sobre el que aún hay muchos mitos, como que su pelo es la causa de las alergias a este animal. En este sentido, explican que no hay gatos alérgenos o "hipoalergénicos", una creencia extendida sobre las razas sin pelo.

En una declaraciones a Europa Press Televisión, la veterinaria Sònia Sáez, de Purina España, ha desmentido estos mitos que existen sobre las alergias felinas. "Realmente lo que da alergia a los gatos es una proteína que segregan por la saliva que se llama Fel d 1. Como se lamen constantemente, hacen que esta proteína se pase al pelo", ha explicado Sáez.

Gato | EFE

Pese a que existe una creencia común de que algunas razas sin pelo pueden ser libres de alérgenos, Sáez ha comentado que "los gatos esfinge producen también Fel d 1, de manera que también pueden provocar alergias en personas que sean sensibles".

Por otro lado, la veterinaria ha afirmado que la relación hormonal es la única característica física relacionada con la producción de alérgenos pero que es difícil de definir. "Hay una relación hormonal, pero no se puede definir hasta que punto un animal tiene más o menos cantidad de alérgenos, a menos que se hagan unas pruebas concretas", ha dicho Sònia Sáez.

Sáez ha recomendado reducir la cantidad de alérgenos para así mantener una convivencia saludable con estas mascotas. "Se puede ventilar la casa, se puede aspirar y darles ciertos piensos que neutralizan la proteína Fel d 1", ha concluido.