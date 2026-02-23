Obama y Trump reavivan el debate sobre extraterrestres: ¿existen?

Los debates sobre la existencia de extraterrestres siempre han estado presentes. Sin embargo, en Estados Unidos en estos últimos días se está hablando más de ello. Te contamos los detalles.

Todo comenzó cuando Obama participó en un podcast y, durante una ronda rápida de preguntas, respondió que los alienígenas son reales, añadiendo que él no los había visto y que no estaban ocultos en instalaciones secretas como el Área 51.

Ante el revuelo de sus declaraciones, el ex presidente aclaró posteriormente que hablaba en sentido estadístico: dada la inmensidad del universo, es probable que exista vida en algún lugar, pero durante su presidencia no vio ninguna evidencia de contacto extraterrestre ni pruebas de visitas a la Tierra.

Las declaraciones llevaron a Trump a intervenir públicamente. El actual presidente estadounidense anunció que impulsaría la publicación de archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre, alegando el gran interés público por el tema y sugiriendo que así se aclararía cualquier duda surgida tras las palabras de Obama.

Hasta ahora, no se ha confirmado la existencia de nueva información ni pruebas sobre extraterrestres. Informes oficiales previos del Gobierno estadounidense han señalado que no hay evidencias verificadas de tecnología o contacto alienígena, aunque sí se investigan fenómenos aéreos no identificados por motivos de seguridad.