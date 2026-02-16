Estábamos equivocados sobre el ayuno intermitente, según la mayor revisión científica

Una gran revisión científica ha concluido que el ayuno intermitente no es más eficaz que una dieta tradicional basada en reducir calorías para perder peso. El trabajo, considerado el más amplio sobre este tema, analizó numerosos ensayos clínicos con personas con sobrepeso u obesidad y comparó distintos tipos de ayuno con planes dietéticos convencionales.

Los resultados muestran que el ayuno intermitente sí ayuda a adelgazar, pero no ofrece ventajas claras frente a las dietas clásicas. En términos prácticos, ambos enfoques producen pérdidas de peso similares, por lo que ninguno destaca como superior desde el punto de vista clínico.

Ayuno | Freepik

Los investigadores subrayan que factores como la constancia, el entorno y los hábitos diarios influyen más en el éxito que el tipo de dieta elegido. También apuntan que faltan datos sobre cómo afectan estas estrategias a largo plazo o sobre su impacto en otras enfermedades.

Los expertos coinciden en que el ayuno intermitente puede ser una opción válida si se adapta mejor al estilo de vida de cada persona, pero recuerdan que la pérdida de peso sostenible depende sobre todo de mantener hábitos saludables en el tiempo.