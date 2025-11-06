Un estudio asegura que sondas extraterrestres podrían estar en el Sistema Solar

Un nuevo análisis del investigador Alex Ellery, del Centre for Self-Replication Research de la Universidad de Carleton, reabre un debate fascinante: la posibilidad de que sondas extraterrestres autorreplicantes (liberadas desde un único planeta) ya estén presentes en el Sistema Solar. El estudio, basado en el concepto de "sondas von Neumann", sugiere que una civilización avanzada podría haber enviado dispositivos capaces de reproducirse utilizando recursos locales para explorar la galaxia de manera eficiente.

Ellery sostiene que estas máquinas serían mucho más adecuadas que organismos biológicos para misiones a largo plazo, ya que no requieren soporte vital y pueden operar durante escalas de tiempo enormes. Según su hipótesis, si tales sondas hubieran llegado a nuestro sistema, podrían haber establecido bases en la Luna, en asteroides o en otros cuerpos ricos en materiales útiles, replicándose y explorando la región de forma autónoma.

El investigador propone ampliar la búsqueda de inteligencia extraterrestre hacia señales físicas de tecnología (tecnofirmas) en lugar de limitarnos a detectar emisiones de radio. Entre los posibles indicios destaca la presencia de anomalías isotópicas que podrían revelar antiguos reactores utilizados por sondas autorreplicantes, así como estructuras artificiales enterradas o patrones magnéticos inusuales, especialmente en la superficie lunar.

Con el creciente interés en la exploración de la Luna y el aprovechamiento de recursos espaciales, Ellery sugiere que este es el momento ideal para incorporar la búsqueda de tecnofirmas en futuras misiones. Detectar rastros de tales máquinas transformaría por completo nuestra comprensión del universo y ofrecería evidencia directa de que no estamos solos.