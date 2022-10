16 expertos de la NASA estudiarán los avistamientos de ovnis

La NASA ha anunciado la formación de un equipo de expertos, formado por 16 personas, que participará en un estudio independiente sobre fenómenos aéreos no identificados, conocidos coloquialmente como ovnis. Las observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o como fenómenos naturales conocidos se clasifican como fenómenos aéreos no identificados.

El estudio independiente comenzó el pasado lunes 24 de octubre. En el transcurso de nueve meses, el equipo de estudio independiente sentará las bases para futuros estudios sobre la naturaleza de los ovnis para la NASA y otras organizaciones. Para hacer esto, el equipo identificará cómo se pueden analizar los datos recopilados por entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y datos de otras fuentes para arrojar luz sobre dichos fenómenos. Luego recomendará una hoja de ruta para el posible análisis de datos recogidos por parte de la agencia en el futuro.

"Explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera está en el corazón de lo que somos en la NASA", dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington. "Comprender los datos que tenemos sobre los fenómenos aéreos no identificados es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable".

Los fenómenos aéreos no identificados son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea y el estudio se alinea con uno de los objetivos de la NASA para garantizar la seguridad de las aeronaves. Sin acceso a un extenso conjunto de datos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación, por lo que el enfoque del estudio es informar a la NASA qué datos posibles podrían recopilarse en el futuro para discernir científicamente la naturaleza de dichos fenómenos.

El funcionario de la NASA responsable de organizar al equipo es Daniel Evans, administrador asociado adjunto adjunto de investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. Como se anunció anteriormente, el equipo de estudio independiente está presidido por David Spergel, presidente de la Fundación Simons.

"La NASA ha reunido a algunos de los principales científicos del mundo, profesionales de datos e inteligencia artificial, expertos en seguridad aeroespacial, todos con un cargo específico, que es decirnos cómo aplicar el enfoque completo de la ciencia y los datos a UAP", dijo Evans.

Los miembros del equipo de estudio independiente de la NASA sobre fenómenos aéreos no identificados son:

David Spergel, seleccionado para presidir el estudio independiente de la NASA sobre fenómenos aéreos no identificados. Es el presidente de la Fundación Simons, donde fue el director fundador de su Instituto Flatiron de Astrofísica Computacional. Sus intereses van desde la búsqueda de planetas y estrellas cercanas hasta la forma del universo. Midió la edad, la forma y la composición del universo y desempeñó un papel clave en el establecimiento del modelo estándar de cosmología.

Anamaria Berea es profesora asociada de Ciencias Computacionales y de Datos en la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia. Es investigadora afiliada del Instituto SETI en Mountain View, California, e investigadora investigadora del Instituto de Ciencias Blue Marble Space en Seattle. Su investigación se centra en el surgimiento de la comunicación en sistemas vivos complejos y en aplicaciones de ciencia de datos en astrobiología, tanto para la ciencia de biofirmas como de tecnofirmas. Utiliza una amplia gama de métodos computacionales para descubrir patrones fundamentales en los datos.​​

Federica Bianco es profesora adjunta en la Universidad de Delaware en el Departamento de Física y Astrofísica, la Escuela Biden de Políticas Públicas y Administración y científica sénior en el Observatorio Urbano de Ciudades Múltiples. Es una científica interdisciplinaria que se enfoca en el uso de la ciencia de datos para estudiar el universo y encontrar soluciones a problemas urbanos en la Tierra. Es científica adjunta del proyecto del Observatorio Vera C. Rubin, que en 2023 comenzará el Legacy Survey of Space and Time para estudiar el cielo nocturno en el hemisferio sur y descubrir nuevas galaxias y estrellas.

Paula Bontempi es oceanógrafa biológica desde hace más de 25 años. Es la sexta decana y la segunda mujer en dirigir la Escuela de Graduados en Oceanografía de la Universidad de Rhode Island (URI). También es profesora de oceanografía en la URI. Pasó dieciocho años en la NASA y fue nombrada subdirectora interina de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA para la Dirección de Misiones Científicas. También dirigió la investigación de la NASA sobre biología oceánica, biogeoquímica, el ciclo del carbono y los ecosistemas, así como muchas investigaciones de la NASA sobre la Tierra.

