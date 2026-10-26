¿Te duele el hombro, la tripa o la cabeza? Qué enfermedades puedes tener

Un dolor en el hombro, el abdomen o la cabeza puede tener muchas causas. En ocasiones, incluso puede estar relacionado con un problema en otra parte del organismo. Aunque la mayoría de las molestias no indican necesariamente una enfermedad grave, conocer algunas de estas asociaciones puede ayudar a identificar señales de alerta y saber cuándo buscar atención médica.

Dolor en el hombro izquierdo

El dolor en el hombro o el brazo izquierdo puede aparecer durante un infarto, especialmente si se acompaña de presión en el pecho, dificultad para respirar, sudor frío, náuseas o mareo. Sin embargo, también puede deberse a una lesión muscular o articular.

Dolor en el hombro derecho

Un dolor en el hombro derecho puede parecer no tener ninguna relación con el hígado. Sin embargo, puede aparecer entre los síntomas del cáncer de hígado debido a un fenómeno conocido como dolor referido.

El hígado se encuentra debajo de las costillas, en la parte superior derecha del abdomen. Cuando aumenta de tamaño, puede estimular los nervios situados alrededor del diafragma, que están conectados con otros nervios que llegan hasta el hombro derecho.

Por eso, aunque el problema se encuentre en el abdomen, el cerebro puede interpretar la señal de dolor como si procediera del hombro.

Dolor de tripa

La ubicación del dolor abdominal puede orientar sobre sus posibles causas. Si aparece en la parte inferior derecha y empeora progresivamente, puede ser una señal de apendicitis, sobre todo si comienza alrededor del ombligo y después se desplaza. En la parte superior derecha, el dolor puede estar relacionado con la vesícula biliar.

En el lado izquierdo también existen distintas posibilidades, desde problemas intestinales hasta cálculos renales. Además, algunas causas ginecológicas pueden provocar dolor en la parte baja del abdomen.

Dolor de cabeza

El dolor localizado en un lado de la cabeza es frecuente en la migraña, aunque también puede aparecer en otros tipos de cefalea. Que afecte al lado derecho o al izquierdo no permite identificar por sí solo la causa.

Sin embargo, un dolor de cabeza repentino y extremadamente intenso, o acompañado de debilidad, dificultades para hablar o confusión, requiere atención médica urgente.

Si los dolores son intensos, persistes, empeoran o aparecen junto con otros síntomas preocupantes, es importante consultar con un profesional sanitario.