Un medicamento para el acné reduce el riesgo de sufrir esquizofrenia

Un antibiótico de prescripción común para el acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según sugiere una nueva investigación publicada en el American Journal of Psychiatry.

Un grupo de investigadores analizó datos de más de 56.000 adolescentes que recibieron tratamiento en servicios de salud mental y comprobó que quienes fueron recetados con doxiciclina tenían entre un 30% y un 35% menos de probabilidades de desarrollar esquizofrenia en la edad adulta, en comparación con quienes tomaron otros antibióticos.

Los científicos creen que ese posible efecto protector se relaciona con la capacidad de la doxiciclina para reducir la inflamación en el cerebro y regular procesos clave del desarrollo cerebral, como la "poda sináptica", un mecanismo natural de ajuste de conexiones neuronales.

Aun así, los propios autores del estudio advierten de que los resultados son provisionales: no se trató de un ensayo clínico controlado, sino de un análisis observacional, por lo que no puede afirmarse con certeza que la doxiciclina impida la aparición de esquizofrenia.

De momento, los hallazgos sirven como una vía prometedora para futuras investigaciones sobre prevención de enfermedades mentales. Los expertos coinciden en que hacen falta más estudios antes de considerar la doxiciclina como herramienta preventiva.