Ni más ni menos: esta es la cantidad de sueño ideal para reducir el riesgo de demencia

Desde hace tiempo, la falta de un sueño de buena calidad se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar demencia. Ahora, una nueva investigación va más allá y revela la cantidad óptima de sueño nocturno para minimizar el riesgo de demencia en la edad adulta. Te contamos los detalles.

Utilizando datos de 69 estudios previos, un equipo de la Universidad de York en Canadá ha realizado un análisis estadístico para buscar asociaciones con la demencia para tres factores diferentes: actividad física, tiempo que se pasa sentado y duración del sueño.

Según los cálculos, entre 7 y 8 horas de sueño cada noche era el punto óptimo para minimizar el riesgo de demencia. Pero no solo eso: los investigadores descubrieron que estar sentado durante periodos prolongados (más de 8 horas al día) y la falta de actividad física (menos de 150 minutos a la semana) también estaban relacionados con un aumento significativo de las probabilidades de padecer demencia.

Quienes duermen menos de 7 horas por noche tienen un 18% más de probabilidades de padecer demencia, mientras que dormir más de 8 horas por noche se relacionó con un aumento del 28%.

Estos hallazgos coinciden con estudios previos: dormir demasiado puede ser tan perjudicial para la salud como dormir muy poco. Si buscas un objetivo, entre 7 y 8 horas parece lo más recomendable.

Sin embargo, los investigadores recalcan que su revisión no prueba una relación de causa y efecto. Más bien se trata de asociaciones, no de conexiones directas.

Aún así, además de un buen descanso, otros hábitos diarios como mantenerte físicamente activo, seguir una alimentación equilibrada tipo mediterránea, estimular la mente con lectura o aprendizaje, cuidar la vida social, controlar factores como la tensión o el colesterol, evitar el tabaco, moderar el alcohol y gestionar el estrés pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar demencia a largo plazo.