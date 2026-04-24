Aumentan las muertes súbitas: España lidera el incremento en Europa

La muerte súbita está aumentando en Europa. Entre 2010 y 2020 murieron casi 2,6 millones de personas por esta causa, y los datos muestran que los casos crecen cada año alrededor de un 2,9%. En España el aumento es todavía mayor, con un 3,3% anual, lo que la convierte en uno de los países donde más ha subido este problema. En total, en la última década la mortalidad ha crecido cerca de un 30%.

La muerte súbita se trata de un fallecimiento inesperado que ocurre en muy poco tiempo desde que aparecen los primeros síntomas, o incluso sin avisos claros, en personas que parecían estar bien hasta ese momento. Por eso, es una de las formas de muerte más impactantes.

Este dato proviene de un estudio reciente que analiza información de 26 países europeos y más de 53 millones de muertes. Gracias a esto, los investigadores han podido comparar mejor lo que ocurre en distintos lugares y ver diferencias importantes entre regiones y entre hombres y mujeres.

Aunque sigue siendo más frecuente en hombres, el estudio señala que en los últimos años está aumentando más rápido en mujeres. Esto podría deberse a varios motivos: más problemas de salud relacionados con el corazón, síntomas diferentes que retrasan el diagnóstico o dificultades para recibir atención médica a tiempo.

La mayoría de las muertes súbitas (alrededor del 80%) están relacionadas con problemas cardiovasculares, como infartos o derrames cerebrales. Por eso, es clave cuidar factores de riesgo como la obesidad, la diabetes o la hipertensión.

El envejecimiento de la población también influye. En países como España, donde la esperanza de vida es muy alta, hay más personas en edades donde el riesgo es mayor, sobre todo a partir de los 40 o 50 años.

Además, los cambios en el estilo de vida están empeorando la situación. Hoy en día hay más sedentarismo y peores hábitos alimentarios, lo que ha provocado un gran aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo.

No todos los países siguen la misma tendencia. Algunos, como Austria o Bélgica, han logrado reducir estos casos, mientras que otros, como España y Alemania, han visto aumentos importantes.

Los expertos también destacan que enseñar reanimación cardiopulmonar (RCP) puede salvar muchas vidas. Cuando una persona sufre una parada cardíaca fuera del hospital, la ayuda inmediata de alguien cercano puede marcar la diferencia.