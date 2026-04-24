Problemas en el regreso de humanos a la Luna: los trajes espaciales de Artemis se retrasan

La NASA sigue avanzando en su programa para volver a la Luna, pero no todo va según lo previsto. Uno de los elementos clave de las futuras misiones Artemis, los trajes espaciales, podría retrasarse más de lo esperado y no estar listo hasta después de 2030.

La agencia estadounidense tiene como objetivo realizar nuevas misiones en los próximos años, como Artemis III, que servirá para probar maniobras en el espacio necesarias para futuras llegadas a la superficie lunar. Mientras tanto, empresas privadas como SpaceX y Blue Origin trabajan en los módulos de aterrizaje. Sin embargo, hay piezas fundamentales que aún no están listas.

Entre ellas están los nuevos trajes espaciales que usarán los astronautas en la Luna. Un informe reciente de la propia NASA advierte de posibles retrasos importantes en su desarrollo. Según este documento, los plazos iniciales eran demasiado optimistas y no se han podido cumplir.

El problema viene, en parte, de cómo se organizó el proyecto. La NASA decidió encargar el desarrollo de estos trajes a empresas privadas mediante contratos cerrados, pero este sistema no encaja bien con un trabajo tan complejo y técnico, según la Oficina del Inspector General.

En un principio, la idea era tener los trajes listos para probarlos entre 2025 y 2026. Ahora, el nuevo calendario apunta a que podrían no estar disponibles hasta 2031 si surgen más retrasos, algo que ya ha pasado en proyectos similares.

Actualmente, la empresa Axiom Space es la encargada de desarrollar el traje lunar, después de que otra compañía abandonara el proyecto al no cumplir los plazos. Aunque el trabajo sigue en marcha, el margen de tiempo es muy ajustado.

Aun así, desde la NASA mantienen el optimismo. La agencia espera poder probar estos trajes antes, incluso en 2028, y confía en que estén listos para las misiones a la Luna previstas para ese año.