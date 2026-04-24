Este es el peor momento de la vida para ganar peso, según un estudio

Ganar peso a una edad temprana puede ser más peligroso de lo que parece. Un nuevo estudio señala que no solo importa cuánto peso se gana a lo largo de la vida, sino también cuándo ocurre ese aumento. En concreto, engordar en la juventud o en los primeros años de la vida adulta se relaciona con un mayor riesgo de morir antes de tiempo.

La investigación analizó datos de más de 600.000 personas y siguió su evolución de peso desde los 17 hasta los 60 años. A diferencia de otros estudios, no se basó en una sola medición, sino en varias a lo largo del tiempo.

Uno de los datos más llamativos es que las personas que desarrollaron obesidad entre los 17 y los 29 años tenían alrededor de un 70% más de riesgo de morir durante el periodo estudiado, en comparación con quienes no habían tenido obesidad a los 60 años.

Aunque el estudio no demuestra que el aumento de peso temprano sea la única causa de estas muertes, sí refuerza algo que ya se sabía: la obesidad está relacionada con muchos problemas de salud. Entre ellos, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer.

Los expertos creen que una posible explicación es que quienes ganan peso antes pasan más años con el cuerpo sometido a ese "estrés" extra. Es decir, el organismo está más tiempo trabajando bajo condiciones menos saludables, lo que puede acabar pasando factura.

Además, los resultados muestran que cuanto más peso se gana en general, mayor es el riesgo de morir. Las enfermedades del corazón, como infartos o ictus, son las que más se relacionan con este problema.

El estudio también encontró algunas diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de ellas, el riesgo de muerte por cáncer asociado a la obesidad no parecía depender tanto del momento en que se ganaba peso, lo que sugiere que otros factores, como los cambios hormonales, podrían influir.

Aun así, los investigadores reconocen que hay límites en el estudio. No se tuvieron en cuenta aspectos como la dieta o el ejercicio, que también influyen mucho en la salud.