¿Podríamos sobrevivir a un impacto de asteroide hoy mismo?

Se estima que cada día caen en la Tierra unos 1.400 meteoritos, estos son pequeños fragmentos de asteroides o cometas que se incineran al entrar en contacto con la atmósfera terrestre y no supone ningún peligro. No obstante, la posibilidad de que un asteroide de grandes dimensiones pueda golpear la Tierra es un peligro real. Teóricamente sería uno de los pocos desastres naturales que la humanidad podría evitar, ya que existen planes creados para una situación similar. Sin embargo, la capacidad de evitar este desastre dependería de un factor crítico: la detección previa.

Actualmente gracias, a la red internacional de Alerta de Asteroides, se monitorizan miles de objetos cercanos a la Tierra y el éxito de misiones recientes como la misión DART, ha validado la técnica del impacto cinético, confirmando que podemos alterar la trayectoria de una amenaza si actuamos a tiempo.

Sin embargo, si sufriéramos un impacto imprevisto hoy, encontraría a nuestra infraestructura de defensa todavía en una fase experimental.

Por lo tanto, aunque estamos más seguros que hace una década, lo cierto es que la supervivencia de nuestra especie ya no dependería tanto de las armas nucleares que se puedan utilizar para contrarrestar el asteroide sino que dependerá de nuestra capacidad de detectarlo a tiempo y de una coordinación global para contrarrestarlo.