¿Será esta primavera peor para los alérgicos? Estas son las plantas que más problemas darán

La primavera de 2026 no pinta bien para quienes sufren alergia. Los expertos ya advierten de que será una temporada más intensa y más larga de lo habitual, con varios tipos de polen coincidiendo en el aire.

Según las previsiones de la Red Aerobiológica de Catalunya, la polinización de este año ha arrancado con fuerza desde febrero, superando los niveles habituales de las últimas décadas.

Uno de los principales problemas de esta primavera será la coincidencia de varias plantas muy alergénicas. Entre las más problemáticas destacan:

Ciprés , que ya ha provocado síntomas desde febrero.

, que ya ha provocado síntomas desde febrero. Plátano de sombra , muy común en ciudades como Barcelona.

, muy común en ciudades como Barcelona. Parietaria , típica del entorno mediterráneo.

, típica del entorno mediterráneo. Gramíneas, responsables de muchas alergias en primavera y verano.

Todas ellas tendrán una presencia importante este año, y en algunos casos incluso más duradera de lo habitual.

Mujer con alergia | Freepik

¿Por qué serán más fuertes las alergias?

Las lluvias abundantes y las condiciones favorables han hecho que las plantas crezcan más y liberen más polen.

De hecho, los expertos prevén que el polen de ciprés se mantenga hasta abril, la parietaria pueda alargarse hasta el verano y las gramíneas y otras hierbas tengan una temporada más larga e intensa.

Además, la primavera llegará con temperaturas normales o algo más altas, lo que favorecerá una polinización activa durante varios meses.

No solo habrá más polen: también estará presente durante más tiempo. Las especies herbáceas, como las gramíneas o la parietaria, podrían alargar su periodo de polinización más de lo habitual, especialmente si continúan las lluvias.

Esto se traduce en una primavera más dura para los alérgicos, con síntomas como rinitis, conjuntivitis o asma durante más semanas.

Sin embargo, si la lluvia es intensa, puede limpiar el polen del aire y reducir los síntomas de forma puntual. Pero si las lluvias son suaves y constantes, el efecto puede ser el contrario: favorecer que las plantas sigan creciendo y que haya aún más polen.