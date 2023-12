Loperamida, el fármaco contra la diarrea y su relación con la morfina y la heroína

Coincidiendo con el inicio de la época invernal, los episodios de gastroenteritis y diarrea suelen repetirse con relativa facilidad. Y en estos casos la consulta primordial siempre es la misma: cómo "cortar" los episodios diarreicos.

A nivel médico se aconseja, en primer lugar y ante cualquier episodio de diarrea, iniciar una dieta blanda o de fácil digestión, ya que en 24-48 horas la mayoría de estos episodios suelen resolverse sin más, ya que la diarrea no es más que una forma de defensa del organismo humano para expulsar el microorganismo causante.

En determinados casos, esto no es tan rápido ni fácil, o simplemente el individuo que lo sufre no quiere o no puede esperar. En tales casos es también muy común intentar frenar el episodio mediante fármacos contra la diarrea, como es el caso de la loperamida, un fármaco que, por si no lo sabías, tiene relación con la morfina y la heroína. Te contamos los detalles.

Un dato curioso sobre este medicamento es que es un opioide. Los opioides son una clase de medicamentos utilizados para reducir el dolor. Incluyen analgésicos disponibles legalmente a través de una receta médica, así como drogas ilegales tales como la heroína.

La cuenta oficial de Twitter de Guille Farmacéutico ha publicado la explicación a esto. Y, es que, tal y como escribía en esta red social, "un efecto secundario de muchos opioides es el estreñimiento. Pues a alguien se le ocurrió: '¿Y si en vez de ser secundario, lo convertimos en primario?'".

Lo cierto es que esto tenía su lógica ya que, si a una persona "sana" le estriñe, a una persona con diarrea le corta el grifo. El problema estaba en que veían ilógico dar morfina a alguien por una gastroenteritis. Así que, tal y como explica este farmacéutico, "aquí entra la Química Farmacéutica: se busca una parte estructural de moléculas con actividad opioide que reduzca la motilidad intestinal... pero sin la parte que provoca los demás efectos".

"La loperamida deriva estructuralmente del haloperidol y tiene actividad sobre los receptores opiáceos en la pared intestinal, disminuyendo así el peristaltismo", concluye.

En definitiva, se descubrió que convirtiendo un efecto secundario de los opioides en efecto primario se conseguía un medicamento contra la diarrea pero, sin que produzca el resto de efectos propios de los opioides.