Una Luna Azul, una lluvia de estrellas y conjunciones planetarias: estos son todos los eventos astronómicos del mes de mayo

El mes de mayo llega cargado de eventos astronómicos visibles a simple vista, con varios fenómenos que convertirán el cielo nocturno en un auténtico espectáculo. Te contamos todos los detalles.

Luna Azul: dos lunas llenas en un mismo mes

Mayo de 2026 tendrá una particularidad poco habitual: contará con dos lunas llenas, un fenómeno conocido como Luna Azul.

La primera tendrá lugar el 1 de mayo (Luna de las Flores), mientras que la segunda se producirá el día 31 y es la que recibe el nombre de Luna Azul. Este desfase se debe a que el ciclo lunar dura unos 29,5 días, lo que ocasionalmente permite que dos lunas llenas coincidan dentro del mismo mes calendario.

A pesar de su nombre, la Luna no adquiere un color azul: se trata únicamente de una denominación popular para describir este fenómeno relativamente raro.

Lluvias de estrellas: el pico de las Eta Acuáridas

Otro de los eventos más destacados será la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, cuyo máximo tendrá lugar en la madrugada del 6 de mayo. Este fenómeno, originado por restos del Cometa Halley, puede dejar entre 10 y 30 meteoros por hora en el hemisferio norte.

Aunque no es la lluvia más intensa del año, sí destaca por la velocidad de sus meteoros y por ofrecer buenas condiciones de observación en cielos oscuros, especialmente antes del amanecer.

Conjunciones planetarias

El mes también estará marcado por varias conjunciones, es decir, momentos en los que dos o más astros parecen acercarse en el cielo desde nuestra perspectiva: