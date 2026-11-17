El cielo de noviembre nos ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más conocidos del otoño: la lluvia de estrellas de las Leónidas. Este año alcanzará su máxima actividad durante la madrugada del martes 17 al miércoles 18 de noviembre. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el momento de mayor intensidad está previsto alrededor de las 00:45 horas del miércoles, horario peninsular.

Aunque la lluvia permanece activa entre el 6 y el 30 de noviembre, esta noche se espera el mayor número de meteoros. La previsión apunta a unos 15 meteoros por hora en condiciones ideales, dentro de su actividad habitual, que suele oscilar entre 10 y 20.

Este año, además, la Luna ofrecerá unas condiciones favorables para la observación. Aunque estará en fase de cuarto creciente, se ocultará antes del momento de máxima actividad, por lo que su brillo no dificultará la visión durante las mejores horas. La franja más recomendable será desde la medianoche hasta el amanecer, siempre que las nubes lo permitan.

Cómo ver las Leónidas desde España

Para disfrutar de esta lluvia de meteoros no hacen falta telescopios ni prismáticos: las estrellas fugaces pueden observarse a simple vista. Lo más importante es alejarse de las ciudades y buscar un lugar con poca contaminación lumínica, con una visión amplia del cielo. También conviene evitar las luces artificiales y permanecer unos minutos en la oscuridad para que los ojos se acostumbren.

Las Leónidas reciben su nombre de la constelación de Leo, porque los meteoros parecen proceder de esa zona del cielo. En realidad, son fragmentos de polvo y roca que dejó a su paso el cometa 55P/Tempel-Tuttle. Cuando la Tierra atraviesa esa corriente de partículas, algunas entran en la atmósfera a gran velocidad y se desintegran, produciendo los destellos que conocemos como estrellas fugaces.