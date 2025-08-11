Las imágenes más espectaculares que ha dejado la Luna de Esturión en el mundo

La luna llena de agosto, más conocida como Luna de Esturión, ha dejado imágenes impactantes en numerosos puntos del mundo. Aunque no se trata de una superluna, puesto que no se ha visto más grande ni brillante, la luna sí ha estado completamente iluminada. Si no pudiste presenciarla aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías:

1. Una Luna de Esturión espectacular se dejó ver sobre la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos.

Luna de Esturión en Nueva York | Getty

2. En Atenas, Grecia, la Luna de Esturión apareció detrás del Templo de Poseidón. Sin duda, un auténtico espectáculo.

Luna de Esturión en Atenas | Getty

3. La Luna alcanzó su máximo esplendor visible desde Apulia, en el sudeste de Italia. En concreto, en la imagen lo vemos sobre el Castel del Monte.

Luna de Esturión en Italia | Getty

4. El cielo se iluminó con una brillante y anaranjada Luna sobre la Torre Eiffel de París, en Francia.

Luna de Esturión en París | Getty

5. La Luna de Esturión junto al Coliseo en Roma, Italia.

Luna de Esturión en Roma | Getty

6. En Estambul, Turquía, la luna llena se vio mucho más grande de lo normal y con un tono rojizo.

Luna de Esturión en Estambul | Getty

7. En Manhattan, Nueva York, la Luna de Esturión apareció sobre los edificios dejando unas imágenes espectaculares.

Luna de Esturión en Manhattan | Getty

8. En el castillo de Rocca Calascio, una impresionante luna de color anaranjado y con un tamaño más grande del habitual iluminó el edificio italiano.