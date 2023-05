Un hombre estadounidense inventa una moto impulsada por cerveza

A lo largo de los años, el estadounidense Ky Michaelson ha fabricado artilugios de todo tipo: desde un váter propulsado por cohetes hasta una cafetera con propulsión a chorro. Ahora ha creado otro invento muy novedoso: una moto impulsada con cerveza.

Michaelson estaba viendo que el precio de la gasolina estaba subiendo en Estados Unidos, así que pensó en la cerveza como un buen combustible. "No bebo. No soy un bebedor, así que no puedo pensar en nada mejor que usarlo como combustible", señala Michaelson a 'Fox9'.

De este modo, el inventor se puso manos a la obra en su garaje de Bloomington, situada en el estado de Indiana. La moto es un vehículo normal, como se ve en las fotografías, solo que tiene un barril de cerveza de casi 53 litros con una bobina de calentamiento en su interior.

Cuando Michaelson vierte cerveza en el barril, la bebida se calienta hasta los 300 grados, como explica en 'Fox9'. Después, la cerveza se convierte en vapor sobrecalentado y sale por las boquillas traseras. Este proceso produce suficiente empuje como para mover la moto hacia adelante.

Además, según este principio, el hijo de Michaelson, Buddy, defiende que la cerveza, en realidad, "podría ser cualquier tipo de líquido. Podría ser Red Bull. Podría ser Caribou Coffee. Podría ser cualquier cosa. Pero cerveza. ¿Por qué no?", recoge 'Fox9'.

Según los cálculos del inventor, su nueva moto podría alcanzar los 240 kilómetros por hora, una velocidad más que considerable. Sin embargo, Michaelson aún no ha probado su invento en la carretera, solo la ha llevado a exhibiciones. Aunque espera probarla en una pista de carreras pronto.