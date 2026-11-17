Un nuevo estudio ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad del Nolotil, uno de los medicamentos más utilizados en España para tratar el dolor. La investigación, presentada recientemente en un congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ha identificado nueve fallecimientos por agranulocitosis asociada al metamizol en Alicante durante 2016 y 2017. Siete de las personas afectadas eran de origen británico y dos españolas.

El trabajo analiza datos de cinco departamentos de salud de la provincia: Dénia, Villajoyosa, Torrevieja, San Juan y Orihuela. En total, los investigadores identificaron 41 pacientes hospitalizados por agranulocitosis, una reacción adversa grave que provoca una caída brusca de un tipo de glóbulos blancos, los granulocitos, esenciales para combatir las infecciones.

Uno de los resultados que más ha llamado la atención es la diferencia observada entre pacientes británicos y españoles. Los autores estiman que el riesgo de sufrir esta complicación fue hasta 120 veces mayor entre los primeros. Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) cuestiona estas conclusiones y advierte de que el estudio tiene limitaciones metodológicas importantes. Según explican, su diseño descriptivo no permite calcular de forma fiable las tasas de incidencia ni establecer esas diferencias de riesgo.

El principio activo del Nolotil es el metamizol, un analgésico y antipirético que puede provocar, aunque de forma muy poco frecuente, agranulocitosis. En 2024, la Agencia Europea de Medicamentos revisó su seguridad y concluyó que sus beneficios siguen superando a los riesgos para las indicaciones autorizadas. Sin embargo, reconoció que no se puede confirmar ni descartar una mayor predisposición en determinados grupos de población por razones étnicas o genéticas.

La AEMPS mantiene que el medicamento debe utilizarse siguiendo las indicaciones médicas y recuerda la importancia de reconocer los posibles síntomas de esta reacción. Fiebre, escalofríos, dolor de garganta o úlceras dolorosas en la boca y otras mucosas pueden ser señales de alerta. Si aparecen durante el tratamiento, la recomendación oficial es suspenderlo y buscar atención médica inmediata.