¿Te gusta el café o el té muy caliente? Podrías sufrir este tipo de cáncer

¿Eres más de café o de té? Y cuando lo pides, ¿eres de los que les gusta extremadamente caliente? Si la respuesta es que sí, tenemos una mala noticia para ti. Y es que las bebidas calientes están relacionadas con un tipo de cáncer. Te contamos los detalles.

No existe evidencia de una relación entre las bebidas calientes y el cáncer de garganta. Tampoco entre las bebidas calientes y el cáncer de estómago. Sin embargo, sí existe una relación entre las bebidas calientes y el cáncer de esófago.

Tal y como revela el medio The Conversation, un estudio llevado a cabo este año en el Reino Unido descubrió que alguien que bebía ocho o más tazas al día de té o café muy caliente tenía casi seis veces más probabilidades de desarrollar cáncer de esófago, en comparación con alguien que no bebía bebidas calientes.

Café caliente echa humo | Unsplash

Entre las explicaciones se encuentran que beber muchas bebidas muy calientes puede dañar las células del revestimiento del esófago, y se cree que, con el tiempo, esto puede provocar cáncer. Además, otra teoría es que el daño por calor al revestimiento del esófago debilita su barrera normal, lo que aumenta el riesgo de sufrir más daños por reflujo ácido gástrico. Con el tiempo, este daño crónico puede aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de esófago.

Es poco probable que un pequeño sorbo de café ocasional a 65 °C cause problemas a largo plazo. Sin embargo, con el paso de los años, beber grandes cantidades de bebidas muy calientes podría aumentar el riesgo de cáncer de esófago.

Según los expertos, la temperatura ideal para el café, considerando el riesgo de daño térmico al esófago, a la vez que preservaba el sabor, es de 57,8 °C.