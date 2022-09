Un gel podría combatir el cáncer de piel en una sola sesión

El cáncer de piel es, según la American Cancer Society, el más común entre todos los tipos de cáncer. Por lo general, este tipo de cáncer es más común en hombres, pero en personas menores de 50 años, las tasas en mujeres son más altas.

Actualmente, se ha producido de forma global un aumento en el porcentaje de personas afectadas por cáncer de piel y se estima que en 2040, se convierte en el tumor más incidente entre los varones, por delante del cáncer de colon y pulmón.

Las investigaciones en torno al cáncer de piel siguen siendo numerosas y recientemente, el King´s College Hospital está realizando un ensayo clínico en fase IV que podría terminar siendo todo un avance en el objetivo por combatir a este cáncer.

Se trata de una radioterapia líquida o un gel dirigido a pacientes con recurrencia al cáncer de piel que no son melanoma o para aquellos en los que el tratamiento convencional no son adecuadas. Debido a que para este tipo de carcinomas el tratamiento estándar debe recurrir a la extirpación quirúrgica que puede dejar cicatrices o inducir a otros daños, este tratamiento no sería invasivo ni doloroso y, lo más asombroso es que solo bastaría una única sesión.

¿Cómo se realiza este tratamiento?

Cáncer de piel | istock

Como se ha indicado anteriormente, en la única sesión que se llevaría a cabo, se colocaría sobre la lesión cancerosa un material de barrera, similar a una película adhesiva. Y una vez colocado, se aplicaría la radioterapia líquida que es capaz de penetrar tanto en el material como en la piel cancerosa.

Esta radioterapia se realiza con radionúclidos de reino. Los radionúclidos son unos isótopos inestables que se vuelven más estables por la liberación de energía como radiación, y el reino es uno de los metales más raros de nuestro planeta, que solo actúan en las células cancerosas.

Este nuevo tratamiento está siendo probado en 210 adultos, cuyo progreso se seguirá en los próximos 24 meses para considerar los posibles efectos secundarios que no se han detectado en ensayos anteriores y también comprobar si funciona según lo previsto.

Aunque aún no se ha lanzado oficialmente porque continúan los ensayos, la eficacia también estará controlada por EPIC-Skin. Los pacientes informarán sobre su calidad de vida, la comodidad del tratamiento y los resultados estéticos.

Nicola Mulholland, médico consultor de medicina nuclear en el King's College Hospital e investigador principal del estudio, dijo: "Con las tasas de cáncer de piel no melanoma en aumento a nivel mundial, es de vital importancia que se desarrollen y prueben nuevos tratamientos. Estamos muy contentos de poder ofrecer nuevas terapias a los pacientes que participan en estudios y ensayos, con la esperanza de avanzar en el tratamiento del cáncer de piel".

