Los extraterrestres podrían estar viviendo entre nosotros

La posibilidad de que exista vida extraterrestre encubierta en nuestro planeta ha sido uno de los temas que más ha fascinado a las personas en los últimos años. Y es que ahora podríamos estar más cerca de descubrirlo. Te contamos los detalles.

Un nuevo estudio del programa Human Flourishing de la Universidad de Harvard propone la existencia de los llamados "criptoterrestres", es decir, seres inteligentes que podrían habitar bases secretas en el planeta Tierra.

A priori, esta idea puede parecer poco probable, pero muchos expertos creen que es, al menos, concebible. Los científicos argumentan que grandes extensiones de nuestro planeta permanecen prácticamente inexploradas y sin cartografiar. Con el 80% de nuestros océanos sin mapear y revelando misterios antiguos, hay mucho espacio para una civilización oculta.

El propósito de este estudio, llamado "La hipótesis criptoterrestre: Un caso para la apertura científica a una explicación terrestre oculta para Fenómenos Anómalos No Identificados", es dar respuesta al creciente interés global en los fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNI).

Ovni | ktsimage para iStock

Cuatro teorías

En la investigación, los autores establecieron cuatro posibles teorías sobre por qué estos seres podrían estar en la Tierra:

Criptoterrestres humanos : una antigua civilización humana tecnológicamente avanzada que sobrevivió de manera residual tras una catástrofe, como una inundación.

: una antigua civilización humana tecnológicamente avanzada que sobrevivió de manera residual tras una catástrofe, como una inundación. Criptoterrestres homínidos : una civilización no humana tecnológicamente avanzada, posiblemente descendientes de homínidos o incluso dinosaurios inteligentes, que evolucionaron para vivir en secreto.

: una civilización no humana tecnológicamente avanzada, posiblemente descendientes de homínidos o incluso dinosaurios inteligentes, que evolucionaron para vivir en secreto. Criptoterrestres extraterrestres o extratemporales : seres que llegaron a la Tierra desde otras partes del cosmos o del futuro humano y se ocultaron.

: seres que llegaron a la Tierra desde otras partes del cosmos o del futuro humano y se ocultaron. Criptoterrestres mágicos: entidades que parecen menos extraterrestres locales y más descendientes intertemporales que llegaron de otras partes del cosmos o del futuro.

Los investigadores concluyeron que esta hipótesis, aunque considerada poco probable, no debería descartarse. El artículo es una defensa necesaria para que se tome en serio a las hipótesis criptoterrestres como una posible explicación para los fenómenos anómalos no identificados.