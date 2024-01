Un informe del gobierno admite que Estados Unidos no está preparado para la llegada de extraterrestres

Es cierto que todavía no sabemos con certeza si los extraterrestres existen, si hay vida más allá de nuestro planeta. Es un tema sobre el que se investiga mucho y cada hallazgo es un paso más en esta búsqueda. Ahora, un nuevo informe asegura que Estados Unidos no está preparado para enfrentar una amenaza que provenga del espacio. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha publicado esta decisión tras revisar un informe reciente sobre incidentes generalizados de fenómenos aéreos no identificados (UAP).

La Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa (DoD) dice que, ya sea que estos avistamientos inexplicables sean naves espaciales extraterrestres o aviones humanos fabricados por el hombre, el gobierno de Estados Unidos no tiene un plan claro para hacer frente a la amenaza potencial en los cielos en este momento.

El Inspector General Robert P. Storch apunta que los esfuerzos del Pentágono para hacer frente a los UAP han sido inadecuados hasta ahora. Las medidas, recursos y estrategias que el DoD ha implementado para comprender, rastrear y responder a los avistamientos y encuentros de la UAP no son tan sólidas o efectivas como deben ser a pesar de la existencia de una oficina especial dedicada a su investigación, AARO.

AARO dirige desde 2022 la investigación del Pentágono sobre objetos no identificados en varios dominios, incluidos los espacios aéreos, marítimos y espaciales. Su creación derivó de la preocupación por las amenazas potenciales no identificadas a las unidades militares estadounidenses.

"Dado el importante interés público en cómo el Departamento de Defensa está abordando los UAP, publicamos este resumen no clasificado para ser lo más transparentes posibles con el pueblo estadounidense sobre nuestro trabajo de supervisión en este importante tema", escribe Storch en el informe.

Para abordar estos problemas, el Departamento de Defensa ha hecho once recomendaciones. Una sugerencia clave es crear una política que reúna a varios departamentos y sus métodos bajo un esfuerzo coordinado. Esto incluye la coordinación con el Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, el Director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, los Secretarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el Presidente del Estado Mayor Conjunto.

Los ovnis se están convirtiendo en un tema de conversación constante para el gobierno de Estados Unidos que no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Una encuesta de 2023 encontró que el 92% de todos los avistamientos de ovnis en todo el mundo tienen lugar en los cielos de Estados Unidos.

¿Son estos incidentes realmente ovnis de otro planeta? Quizás nunca sepamos la respuesta. Sin embargo, es tan serio el tema que incluso oficiales militares aseguran que lo mejor de todo es tener un plan elaborado en caso de que los extraterrestres no vengan en son de paz.