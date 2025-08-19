Carne de color azul neón: el extraño hallazgo en cerdos salvajes

Hace unos meses, en marzo de 2025, un experto en control de fauna silvestre, descubrió algo extremadamente inusual: la carne y grasa de varios cerdos silvestres (híbridos entre cerdos domésticos y jabalíes) presentaban un tono azul eléctrico, tan llamativo que él lo definió como "neon blue, blueberry blue".

Tras este hallazgo, los análisis del California Department of Fish and Wildlife (CDFW) confirmaron que se trata de un caso de envenenamiento con diphacinone, un rodenticida anticoagulante. En los cebos (destinados a ratas, ardillas u otros roedores), este veneno suele estar teñido de azul para advertir su toxicidad. Los cerdos, al consumir dicho cebo incorporan este pigmento a sus tejidos.

Cerdo silvestre con carne azul | Imgur

Cebo rodenticida | CDFW

La preocupación está en que, aunque los cerdos no mueren de inmediato, el veneno queda activo en su carne. Según las autoridades, incluso cocinar la carne no elimina el tóxico. Si se consume, puede causar síntomas graves similares a la intoxicación por roedores: fatiga, sangrado interno, debilitamiento.

Por ello, el CDFW ha emitido advertencias urgentes: